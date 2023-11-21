CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: 'Anayasa'ya sadakat için Meclis'teyiz'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, CHP'nin 9 Kasım'dan bu yana nöbet tuttuğunu ve Anayasa'ya sadakatlerinin devam edeceğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda; "9 Kasım'dan bugüne kadar, 276 saattir CHP grubu olarak nöbetteyiz. Tek istediğimiz şey, Anayasa'ya sadakat. Biz milletvekilleri, Anayasa'nın 81'inci maddesine göre, Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağımıza dair yemin ettik. Adalet için, Anayasa'nın üstünlüğü için, halk iradesi için, darbelere karşı gelmek için Meclis'teyiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "adalet nöbeti"ni devralan CHP milletvekilleri ile birlikte TBMM genel Kurulu'ndan açıklama yaptı. Başarır, şunları söyledi:

"9 Kasım'dan bugüne kadar, 276 saattir CHP grubu olarak nöbetteyiz. Tek istediğimiz şey, Anayasa'ya sadakat. Biz milletvekilleri, Anayasa'nın 81'inci maddesine göre, Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağımıza dair yemin ettik. Bu yemin, Anayasa'nın üstünlüğüne yargı organları, meclis başkanı, yürütme de saygı duymalıdır. Bugün de arkadaşlarımız nöbeti devraldı. Bir süre daha bu nöbette, Meclis'te olacağız. Adalet için, Anayasa'nın üstünlüğü için, halk iradesi için, darbelere karşı gelmek için Meclis'teyiz."