CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında; "Uzun yüzyıllardan beri saray yönetimi altında ezilen bir millet, kazandığı bu büyük zaferden sonra kendi egemenliğini eline almıştır. En zor şartlarda birlikte mücadele verilerek Sevr'i yırtıp parçaladık, Lozan'ı imzalayarak laik Cumhuriyetimizi tarihe altın harflerle yazdık. Bundan sonra da laik Cumhuriyetimizi zayıflatmaya, yıpratmaya, yok etmeye çalışanlar asla bunu başaramayacaktır. Bu toprakları kendi milletine emanet eden ve kendi milletinin bu topraklarda efendi olarak yaşamasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanı için canını veren tüm kahraman askerlerimizi bir kez daha saygıyla, minnetle ve özlemle anıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başarır'ın mesajı şöyle:

"Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ulusal kurtuluş savaşımızın zaferle sonuçlandığı ve taçlandığı günün 101'inci yıl dönümünü onurla, gururla ve coşkuyla kutluyoruz.

Ulusal tarihimiz çok büyük ve çok parlak zaferlerle doludur ama sadece bizim tarihimiz değil, dünya tarihine yeni bir yön veren 30 Ağustos zaferi kadar kesin sonuçlu, kesin etkili bir meydan savaşı yoktur.

Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de altını çizdiği gibi; 30 Ağustos Savaşı, Türk tarihinin en önemli dönüm noktasını oluşturmuştur. 30 Ağustos Zafer Bayramı, çağdaş laik Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gün demektir. 30 Ağustos Zafer Bayramı kararlılıkla, azimle kurtuluş mücadelesi ruhunun simgesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı bağımsızlık, özgürlük demektir; toprak bütünlüğü demektir, milli birlik ve beraberlik demektir.

30 Ağustos Zafer Bayramı ile Dumlupınar'da yakılan meşale, bir milletin zincirlerini kırmasıdır! Zincirlerini kıran bu millet, özgürlüğü ve bağımsızlığı için egemenliği için canını vermekten kaçınmamıştır. Ne kapitülasyonlara ne manda ve himayeye ne de emperyalist devletlere boyun eğmemiştir.

"UZUN YÜZYILLARDAN BERİ SARAY YÖNETİMİ ALTINDA EZİLEN BİR MİLLET, KAZANDIĞI BU BÜYÜK ZAFERDEN SONRA KENDİ EGEMENLİĞİNİ ELİNE ALMIŞTIR"

Uzun yüzyıllardan beri saray yönetimi altında ezilen bir millet, kazandığı bu büyük zaferden sonra kendi egemenliğini eline almıştır. En zor şartlarda birlikte mücadele verilerek Sevr'i yırtıp parçaladık, Lozan'ı imzalayarak laik Cumhuriyetimizi tarihe altın harflerle yazdık. Bundan sonra da laik Cumhuriyetimizi zayıflatmaya, yıpratmaya, yok etmeye çalışanlar asla bunu başaramayacaktır.

Bu toprakları kendi milletine emanet eden ve kendi milletinin bu topraklarda efendi olarak yaşamasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanı için canını veren tüm kahraman askerlerimizi bir kez daha saygıyla, minnetle ve özlemle anıyoruz."