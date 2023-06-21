CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Başkanvekilleri TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkan Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Burcu Köksal ve Gökhan Günaydın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Özel, ziyarete ilişkin, 'Can Atalay'ın tutukluluğu başta Meclis'in sorumluluklarını görüştük' dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkan Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Burcu Köksal ve Gökhan Günaydın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Özel, ziyarete ilişkin, "Can Atalay'ın tutukluluğu başta Meclis'in sorumluluklarını görüştük" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Burcu Köksal ve Gökhan Günaydın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, şunları dedi:

"Grup Başkanvekillerimiz ile TBMM Başkanı Sn. Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek, Can Atalay'ın tutukluluğu başta Meclis'in sorumluluklarını görüştük.

27'inci Dönemde Meclis Başkanı'nın tarafsızlığa aykırı yanlış uygulamalarını örneklendirerek yeni dönemde tekrarlanmamasını talep ettik."