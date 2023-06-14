CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki komisyonlarda başkanlık seçiminin yapılmamasını istedi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de 4 komisyonda grubu bulunmayan partilere de sandalye düştüğünü hatırlatarak, bu komisyonlarda başkanlık seçiminin yapılmamasını istedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu komisyonlarda seçimi 22 Haziran sonrasına bırakacaklarını ifade etti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de 4 komisyonda grubu bulunmayan partilere de sandalye düştüğünü hatırlatarak, bu komisyonlarda başkanlık seçiminin yapılmamasını istedi. Özel, "Onlar olmadan başkanlık seçimi, onların komisyonda seçilme ve seçme hakkının Meclis'te ellerinden alınmasıdır" dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu komisyonlarda seçimi 22 Haziran sonrasına bırakacaklarını ifade etti.

TBMM Genel Kurulu'nda ihtisas komisyonu üyeliklerine seçimi bugün yapıldı. Seçim öncesi Genel Kurul'da söz alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu'nda Meclis'te grubu bulunmayan partilere de üyelik düştüğünü hatırlattı. Meclis'te parti grubu olmayan 56 milletvekilinin görev yaptığını anımsatan Özel, şunları söyledi:

"Bu milletvekillerimize yapılan yazılı çağrı, önümüzdeki hafta perşembe gününe kadar komisyonlara başvuruya yöneliktir. Ancak bugün komisyonların toplanarak, başkanlık divanlarını belirlemelerine yönelik dünkü ifadeleriniz, bugünkü akışla ilgili malumatımız bu durumu gösteriyor. Bu şu demek oluyor, 56 sayın milletvekilinin seçilip geldikleri Meclis'te, görev yapacakları komisyonlara henüz gitmeden, komisyonun başkanlık divanı seçmesi. Onlar olmadan başkanlık seçimi, onların komisyonda seçilme ve seçme hakkının Meclis'te ellerinden alınması. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bunu fark edip sizden oturuma ara vermenizi talep ettik. Arkada görüştük, o konudaki durumu değerlendirmek sizin taktirinizde. Biz bu 4 komisyonun, diğer komisyonlarda bağımsız arkadaşlarımıza sandalye düşmüyor, komisyondaki 9 arkadaşımızın katılmadıkları, komisyon toplantılarını doğru bulmuyoruz. Bunun mutlaka bağımsız arkadaşlara tanınan süreden sonraya ertelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca bu 9 arkadaşımızın parlamentoda temsil edilirken, grubu bulunmayan siyasi partilerin milletvekili sayılarına ve milletin kendilerini kaç milletvekili ile yolladığına bakılması gerekiyor.

Bir niyet ama reddettiğimiz bir niyet. İktidar partisinin 9 bağımsızdan çoğunluk oyu ile 5'ini bir tek partiye vermek, geri kalan tam 51 bağımsız arkadaşa da 4'ünü size bıraktık demek gibi kabul edilemeyecek bir yaklaşımı var."

Özel, bağımsız milletvekillerinin komisyonlarda adaletli temsil edilmesi için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a grubu bulunmayan siyasi parti temsilcileri ile istişare etmesi çağrısında bulundu.

Birleşimi yöneten TBMM Başkanı Kurtulmuş da Özel'e hak verdi ve 4 komisyondaki başkanlık divanı seçimlerinin 22 Haziran'dan sonra bağımsız komisyon üyeleri de belli olduktan sonra yapılmasının daha doğru olacağın söyledi.