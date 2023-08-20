CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Manisa'deki ilçe kongresine katıldı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yerel seçimler öncesi yapılabilecek ittifaklara ilişkin, "İttifak yapılacaksa onun bir iç hukukunun yazılıp, ona göre bir şey alınacaksa, verilecekse, paylaşılacaksa gerçek sıkletler üzerinden tartıya çıkmak ve bunu öyle yapmak lazım." dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yerel seçimler öncesi yapılabilecek ittifaklara ilişkin, "İttifak yapılacaksa onun bir iç hukukunun yazılıp, ona göre bir şey alınacaksa, verilecekse, paylaşılacaksa gerçek sıkletler üzerinden tartıya çıkmak ve bunu öyle yapmak lazım." dedi.

Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Yunusemre İlçe Başkanlığı Kongresi'ne katıldı.

Burada gelecek yıl gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Yüzde 50+1'lik siyaset, Türkiye'yi dikine kesen siyaseti dayatıyor. Bu da bizi ittifak siyasetine mahkum ediyor. Elbette 50+1 ile meşgul olacağız. Ama bunu yaparken birazcık seçime doğru bırakacağız. Çünkü bu seçimin ertesi günü başlayan ittifak meselesi seni birilerini kırmamak, birilerini karşına almamak, belli yerlerde bir başkasını kızdırmamak üzerinden kendi siyasetini üretememe, kendi siyasetini önerememe, kendi siyasetinde var olamama sonuçlarını doğruyor. O yüzden bence bundan sonra ittifak meselesini seçime yakın bir zamana bırakmak lazım. Orada hep beraber boksörlerin, güreşçilerin yaptığı gibi müsabakadan önce herkesin bir tartıya çıkması lazım. Hangi sıklet olduğunu, kaç kilo bastığını göstermesi lazım. Ondan sonra bir ittifak yapılacaksa onun bir iç hukukunun yazılıp, ona göre bir şey alınacaksa, verilecekse, paylaşılacaksa gerçek sıkletler üzerinden tartıya çıkmak ve bunu öyle yapmak lazım."

Özel, genel başkanlık olmak üzere il ve ilçe başkanlarının, belediye başkanlarının yapılacak bir temayül yoklaması ile belirlenip kesinleşmesi gerektiği sözlerine ekledi.

Eski İl Başkanı Balaban'dan Özgür Özel'e eleştiri

Kongrede konuşma yapan eski CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise Özgür Özel'i eleştirdi.

Özel ile parti içi demokratik bir tüzük konusunda her türlü işbirliğine hazır olduğunu belirten Balaban, şöyle konuştu:

"47 yıllık emeğim birilerine biat etmediğim için çöpe atılıyor. Bu adalet değildir, hak, hukuk değildir. Örgüt üyelerimizin siyaset yapma hakkı güvence altında olsun istiyoruz. Yoksa benim Özgür Özel ile kişisel bir sorunum yok. Kişisel bir kavgam olmadı. Bu Semih-Özgür kavgası değil, parti içi demokrasi kavgasıdır. Bu partide kişilerin geleceği, genel başkan dahil olmak üzere söylüyorum, bir kişinin iki dudağı arasında olmamalıdır. Sizler bunun kararını vereceksiniz. Ne güzel bir dünya, üyeden her şey istiyorsunuz aidat istiyorsunuz, afiş yap diyorsunuz, şuraya para harca diyorsunuz ama milletvekili belirlenecek, belediye başkan adayı belirlenecek, meclis üyesi belirlenecek 'hayır kardeşim sen ondan anlamazsın' diyorsun. Böyle bir dünya var mı? Özgür Özel Genel Başkan mı olmak istiyor? Olsun Manisalı olarak gurur duyarım. Ama Özgür Özel'den rica ediyorum. Kendisi örgüt işlerine fazla müdahale etmesin. Özgür Özel bizim 36 kişilik yönetimimizi düşürdü, yarı kayyum atadı. Hani biz kayyumlara karşıydık. 36 kişilik doğal yönetimimiz öldü. Hani nerede adalet, hani nerede samimiyet."

Kongrede, 4 yıldır ilçe başkanlığı görevini sürdüren Yalçın Arcak ile Heval Turan yarıştı.

Turan, kullanılan 357 oydan 213'ünü alarak ilçe başkanı seçildi.