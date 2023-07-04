CHP Grup Başkanı Özgür Özel: Kira artışlarında sınırlandırma kararı yetersiz

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kira artışlarına getirilen yüzde 25 sınırlaması uygulamasına devam edilmesi kararıyla ilgili açıklama yaptı. Özel, sınırlandırma kararının yetersiz olduğunu belirtti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kira artışlarında yüzde 25 sınırlamasına devam edilmesi kararıyla ilgili "Sınırlandırma kararı alsan da dinleyen yok, bulduğun çarenin yaraya merhem olduğu da yok" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kira artışlarına getirilen yüzde 25 sınırlaması uygulamasına devam edilmesi kararıyla ilgili açıklama yaptı. Özel'in konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Tayyip Erdoğan kira artışını yüzde 25 ile sınırlandırmaya devam edeceklerini açıkladı. TÜİK'in makyajlı rakamlarına göre bir yıllık artış yüzde 71,43, gerçek artış yüzde 300'lerde... Sınırlandırma kararı alsan da dinleyen yok, bulduğun çarenin yaraya merhem olduğu da yok..."