CHP Grup Başkanı Özgür Özel: İstanbul İl Kongresi Genç Bir Adayı Göreve Getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin pazar günü gerçekleşen İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin, "Önceki görevlerinde başarılı olmuş, partisine hizmet etmiş, bir üst göreve ilk kez talip olan ve konuşması boyunca İstanbul'un daha iyi nasıl yönetileceğini anlatan genç bir adayı İstanbullular göreve getirdiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacak olduğu kurultayında da hem bir gençleşmenin, bir yenilenmenin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk başta, sonra da Türkiye'nin özlediği yarınları başlatacağını düşünüyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkan adayı olduğunu açıklamasının ardından il ve ilçe teşkilat ziyaretlerine Yozgat'tan başladı. CHP Yozgat İl Başkanlığı binasında İl Başkanı Abdullah Yaşar ve partililerle bir araya gelen Özel, ziyaretin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, "Kimse bizden geçmişteki bazı kötü örneklerinde olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ni, babaevi olarak nitelendirdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'ni kırıp dökerek, yakıp yıkarak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayın genel başkanını kamuoyu önünde rencide ederek bir muhalefet ve parti için bir rekabet beklemesin. Doğru bildiklerimizi söyleyerek, eksik gördüklerimizi dile getirerek devam edeceğiz. Bir kısmını da sadece aile içinde tartışacağız. Ama bizim iddiamız Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçte Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu olmasıdır" dedi.

"Sahada örgütlerimiz yalnız kaldı"

Mevcut yönetim anlayışı içerisinde yıllardır süren yönetim mimarisinin aksayan yönleri ile özellikle CHP örgütlerinin sahada madden ve manen yalnız kaldıklarını ve bu konudaki eksikliklerin bir türlü giderilmediğini söyleyen Özel, "İstedikleri gibi siyaseti yapmaları elindeki imkanların olmaması, gençlik kollarının, kadın kollarının bütçe, ödenek sıkıntıları çekmesi ve ayrıca da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlarının, il başkanlarının birer siyaset öznesi olmak yerine geçen dönemler içinde bu siyaseti esas yapan ve esas yapıp da genel merkezi yönlendirecek olan, o ilin gerçeklikleri neyse, yerel seçimdeki tercihler noktasında milletvekillerinin tercihleri, sıralamaların tercihleri varsa ittifak, ittifakın yapılmayacağı, yapılır noktasında onların yönlendirmelerini, önermelerini, son karar aşamasında onların tasdikleri olmaksızın bir şeye evet denilmemesi gibi noktalardan başlayarak, ile yapılan bir ziyarette babaevinde çay içmeden ya da ziyaretin sonunda babaevinden vedalaşıp bir yorgunluk kahvesi içmeden ayrılmaya kadar örgütü işin merkezinde tutan bir anlayışın yeniden hakim kılınıp, yerelden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kez daha morallenmesi, bir değişimin, bir dönüşümün yaşandığı yerelden yapacağız" diye konuştu.

"İstanbul bir tercihte bulundu"

CHP İstanbul İl Kongresi'nin üç sonucu olduğunu belirten Özel, "Bir tanesi bir sayısal sonucu var. Bugün onunla meşgul olacak değiliz. O kurultay günü oyların takibi, komisyonun sayacağı bir şey. İkincisi bir psikolojik sonucu var. Bütün Türkiye'nin merak ettiği bir kongreydi ve onun rüzgarının Anadolu'ya ve Trakya'ya da bir yansıması olacak. İstanbul'a da bir yansıması olacak. Ama üçüncüsü İstanbul bir tercihte bulundu. İstanbul, Türkiye'deki 6 delegeden birini belirleyen bir ilimiz. Mesela tercih ettiği il başkanı 50 yaşın altında. Önceki görevlerinde başarılı olmuş, partisine hizmet etmiş, bir üst göreve ilk kez talip olan ve konuşması boyunca İstanbul'un daha iyi nasıl yönetileceğini anlatan genç bir adayı İstanbullular göreve getirdiler. Ben İstanbul seçiminin sayısal sonuçlarından ya da doğuracağı psikolojik etkiden çok ortaya koyduğu bu profil tercihini önemsiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacak olduğu kurultayında da hem bir gençleşmenin, bir yenilenmenin, seçilmişlerle, parti meclisiyle, milletvekilleriyle, il başkanlarıyla ve il başkanlığının ilçe başkanlarıyla ve delegasyonlarıyla karar aldığı, sözün, kararın, yetkinin buralardan kullanıldığı bir sürecin başlamasının hepimizin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk başta, sonra da Türkiye'nin özlediği yarınları başlatacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT