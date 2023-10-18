CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısını kınadı ve uluslararası toplumun İsrail'in devlet terörüne son vermesi için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, İsrail'in 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısına ilişkin "İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi bombalayarak 500 masumu katletmesini en sert biçimde kınıyorum. Uluslararası toplum, İsrail'in devlet terörüne son vermesi için bir an önce harekete geçmelidir. Filistin halkının yanındayız" dedi.

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, İsrail'in 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kınadı. Özel'in yaptığı açıklama şöyle:

"İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi bombalayarak 500 masumu katletmesini en sert biçimde kınıyorum. Uluslararası toplum, İsrail'in devlet terörüne son vermesi için bir an önce harekete geçmelidir. Filistin halkının yanındayız."