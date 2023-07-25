CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den Saray Rejimine Tepki

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Saray rejimi 'ben yaptım, ben ettim, ben yedim, hesabı garibanlar ödesin' diyor. Biz bu garibana hesap ödeten, yoksulu bir kenara iten anlayışı kökünden reddediyoruz." dedi.

Özel, TBMM Genel Kurulunda, partisinin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması"na yönelik önergesinin ön görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıldönümü dolayısıyla Atatürk ve İsmet İnönü'yü minnet ve rahmetle andıklarını söyledi.

Özel, cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay ve gezi tutukluları ile iktidarı rahatsız ettikleri için tutuklandıklarını öne sürdüğü Merdan Yanardağ ve diğer gazetecileri de selamladığını belirtti.

İktidarın yanlış politikaları sonucunda yaşattığı büyük ekonomik buhranın ve seçim ekonomisinin sonuçlarını tartışmak için "tatil zamanı değil, Meclis zamanıdır" diyerek TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdıklarını ifade eden Özel, Meclisin tatile girmesine karşı olduklarını; kamu emekçilerinin, plaza çalışanlarının, apartman görevlilerinin, çiftçilerin, mühendislerin, işçilerin ve emeklilerin sorunlarına çözüm beklediğini kaydetti.

Seçimlerin ardından bir hafta içerisinde iktidarın, torba yasa ve ek bütçe yaptıktan sonra Meclisi tatile soktuğunu aktaran Özel, "Bugün yoklamaya girmeyip görüşmeler başlayamasın diye dışarıda beklediniz. Size verilen maaşlar maaş mıdır? Bunu hak ediş mi sanıyorsunuz? Siz millet için icap ettiğinde gidin, günü geldiğinde buraya gelin diye verilen, tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan her bir kuruşla uçaklara, araçlara binerek buraya geldiniz ama o yetimin hakkı konuşulmasın diye kuliste beklediniz. Biz Meclisi açınca da koşarak içeri geldiniz." diye konuştu.

Özel, iktidar cephesinin Mecliste çalışmalara devam edilmesi yönündeki önergeye 'hayır' oyu vereceğinin altını çizerek, "Milletimize şikayet ediyoruz. Bu tutum, söz verip de tutmadıklarının göstergesidir." dedi.

Seçimlerin hemen ardından motorlu taşıtlar vergisinin ikiye katlandığını, kurumlar vergisinin, KDV oranlarının ve harçların arttırıldığını dile getiren Özel, seçimlerden sonra akaryakıt fiyatlarına toplamda yüzde 81 oranında zam yapıldığını dile getirdi. Özel, "İsyan eden, laf atan, kaşını kaldıran haklı, onun suçu yok. Onun suçu bütün yetkiyi bir kişiye vermiş ve ona tabi olmakta." ifadelerini kullandı.

Özel, iktidarın seçimden önce gençlere 10 GB internet verileceği, telefon ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti getirileceği ve kamuya ilk atamalarda mülakatın kaldırılacağı sözlerini verdiğini ancak bunları gerçekleştirmediğini söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ek bütçe yapıldığını anımsatan Özel, şunları kaydetti:

"Torba yasayla birlikte toplam 1,9 trilyon lira ilave para toplanacak. Kimden? Memduh amcadan, Sadriye teyzeden, Abdullah enişteden, Hasan'dan, Ayşe'den, Rabia'dan, Fadime'den... Gerekçe, asrın felaketi deprem. Depreme gidecek para 527 milyar lira. Toplanacak paranın yüzde 27'si depreme, geri kalanı sizin iş bilmez, liyakatsiz ya da seçim ekonomisine dayalı kötü yönetimimizin sonundaki borçlara gidecek. Dört liranın bir lirası depremzedeye, dörtte üçü saray rejimine gidiyor. Saray rejimi 'ben yaptım, ben ettim, ben yedim, hesabı garibanlar ödesin' diyor. Biz bu garibana hesap ödeten, yoksulu bir kenara iten anlayışı kökünden reddediyoruz.

Başımız dik, dimdik ayaktayız. Kimsesizlerin kimsesiyiz, yoksulların, işsizin, kadınların, gençlerin yanındayız. Kimsesizlerin kimsesi olmaya, yoksulların yenilen haklarını savunmaya, esnafından memuruna, çiftçisinden emeklisine, bugünler olmasın diye bize oy verip buraya yollayanların haklarını sonuna kadar savunmaya, tatil yapanların keyfini bundan sonra da sıkça kaçırmaya, tatil yapamayanların, karnını doyuramayanların, çocuğunun yüzüne bakamayanların haklarını aramak için buradayız. Meclis'te, sokakta, meydanda, Akbelen'de, Silivri'de de mücadele edeceğiz. Bu milleti size ezdirmeyeceğiz."