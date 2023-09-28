CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den Gezi Parkı kararıyla ilgili açıklama

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 8 sanığın yargılandığı Gezi Parkı davasında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 5 sanığın cezasını onaması kararı hakkında; "Yargıtay'ın hukuksuz Gezi Parkı kararının karşısında, hukukun ve Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'in yanındayız. Mücella Yapıcı ve Hakan Altınay'ın tahliyelerine sevinsek de bir kez daha haykırıyoruz ki Gezi onurumuzdur! Gezi yargılanamaz" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 8 sanığın yargılandığı Gezi Parkı davasında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin aralarında Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay ve Osman Kavala'nın da bulunduğu 5 sanığın cezasını onaması kararına bu akşam Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Özel'in yaptığı açıklama şöyle:

"Yargıtay'ın hukuksuz Gezi Parkı kararının karşısında, hukukun ve Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'in yanındayız. Mücella Yapıcı ve Hakan Altınay'ın tahliyelerine sevinsek de bir kez daha haykırıyoruz ki Gezi onurumuzdur! Gezi yargılanamaz!"