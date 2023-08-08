CHP Grup Başkanı Özgür Özel dahil 12 milletvekiline ait 15 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sunuldu

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekiline ait 15 dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. Dosyalar, dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan 15 dosya Meclis'e ulaştı ve TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.