CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Can Atalay'ın serbest bırakılması ve yasama faaliyetlerine katılması çağrısında bulundu

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Türkiye'nin yargı alanındaki tüm görevlilerini, bir başka erk olan yasamaya saygılı davranmaya, Can Atalay'ı bir an evvel serbest bırakmaya ve TBMM yasama faaliyetlerine katılmasını sağlamaya çağırıyoruz dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Günaydın, TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay'ın tutukluluk sürecinin devam ettiğini söyleyerek, 2 aydır yasama faaliyetine katılamıyor. Bu yasama faaliyetinin onurunun korunabilmesi açısından kara bir lekedir. Bugüne kadar yaptığımız tüm temaslara; 'Yargıtay ile görüşülüyor, Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşülüyor' cevapları verilmiştir. Fakat bir ilerleme kaydedilememiştir. Türkiye'nin yargı alanındaki tüm görevlilerini, bir başka erk olan yasamaya saygılı davranmaya, Can Atalay'ı bir an evvel serbest bırakmaya ve TBMM yasama faaliyetlerine katılmasını sağlamaya çağırıyoruz. Bir başka tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ. Evrensel ölçütlere göre hiçbir hukuk anlayışı Merdan Yanardağ'ın tutuklu yargılanmasını bir gerekçe olarak önümüze koyamaz. Tümüyle bir kumpas içerisinde tutuklu yargılanan Merdan Yanardağ'ın bir an evvel salıverilmesi, tutuksuz olarak yargılanması gerekmektedir ifadelerini kullandı.

Günaydın, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye'nin attığı adımın sorulması üzerine de Siyaseti derin polemiklerle yapmak kimseye yarar sağlamaz ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda ortaya koyduğu 'U' dönüşlerini bilmeyen yok. Bu bağlamda da NATO üyeliğine karşı çıkarken, İsveç'e yönelik yüklenmelerinin sonrasında böyle bir karar çıkacağını; İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye'nin, AK Parti hükümetinin kabul edeceğini hepimiz biliyorduk dedi. (DHA)