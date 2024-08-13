Üye Girişi
Haberler

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanlığı'nın Anayasa Mahkemesi kararını görüşmek için Genel Kurulu toplantıya çağırmasını eleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanlığı'nın Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği kararı görüşmek için Genel Kurulu toplantıya çağırmasıyla ilgili, 'Bu kötü durumu, hukuksuz durumu, Anayasa'ya aykırı durumu hep beraber çözelim, son verelim' dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'nın, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği kararı görüşmek için Genel Kurulu toplantıya çağırmasıyla ilgili, "Bu kötü durumu, hukuksuz durumu, Anayasa'ya aykırı durumu hep beraber çözelim, son verelim" dedi.

CHP'li Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, Meclis'te kabul edilen, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ardından Edirne, Niğde, Bartın, Silivri ve Ankara Altındağ'daki sokak hayvanları ile ilgili yaşanan olayları dile getirerek "Yani bir iktidar partisi düşünün; daha yasayı çıkarmadan sokak hayvanlarına karşı, toplumun büyük çoğunluğuna karşı bir algı yarattı, onları bir canavar gibi gösterdi. Meclis'te inanılmaz bir algı operasyonu oldu ve bu yasa geçti. Ondan sonra hayvanlar katledilmeye başladı. Bunun sorumlusu AKP'dir. Buradan savcılara seslenmek istiyorum; Altındağ'da, Silivri'de ve Türkiye'nin birçok yerinde bu görüntülere karşı soruşturma açın, bu sizin insanlık göreviniz. Meclis tutanaklarına bakın, AKP Grup Başkan Vekili'nin bu yasayla ilgili yaptığı yoruma bakın, bir de çuvallar içerisindeki ya da toprağın altına yarım bir şekilde gömülmüş o köpeklerin ölülerine, kanlı görüntüleri bir bakın ve yargılayın. Bunu belediyeler yapıyorsa da yargılayın, yurttaşlar yapıyorsa da yargılayın. Bu bir suçtur. Bir kez daha söylüyorum, bu yasa uygulanamaz, uygulanmamalı ve bunun sorumluları hesap vermeli" ifadelerini kullandı.

'YURTTAŞIMIZI SERBEST BIRAKIN'

Başarır, İzmir'de bir vatandaşın Youtube kanalında verdiği röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanmasına ilişkin, "Eleştirilerine katılmadığımız yönler de olabilir; ama her ağır eleştiriyi tutuklarsak nereye varırız? Bu hukuk garabetine son verin ve İzmir'de tutuklanan yurttaşımızı serbest bırakın. Çünkü suçun unsurları oluşmamıştır. Tutuklanmayı gerektiren bir eylem yoktur. En kötü ihtimal ile tutuksuz yargılayabilirsiniz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nun Cuma günü olağanüstü toplantıya çağrılmasıyla ilgili de konuşan Başarır, "Hatay halkının, milli iradenin gaspı, bir şans veriyoruz, düzeltilmesini istiyoruz. Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın 3 kez milletvekili olduğuna dair karar verdi. Gelin, bu rezaleti Cuma günü düzeltelim, hakkını teslim edelim. Anayasa Mahkemesi'nin, Anayasa'nın bir kenara bırakılmışlığına son verelim. Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nda olduğu gibi gelin bu kararı okuyun ve TBMM olarak diyelim ki, 'Can Atalay milletvekilidir, Hatay'ın milletvekilidir, seçilmiş milletvekilidir, Yargıtay büyük bir suç işlemiştir. Hem TBMM'ye hem, yargıya bir darbe girişiminde bulunmuştur' diyelim. Bu kötü durumu, hukuksuz durumu, Anayasa'ya aykırı durumu hep beraber çözelim, son verelim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Anayasa Mahkemesi Ali Mahir Başarır Hayvan Hakları Hukuk Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2024'te Üniversiteye kaç öğrenci yerleşti? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme istatistikleri ne? Antalya Kepez üstü teleferik yapılacak mı? Belediye Başkanı Mesut Kocagöz projeyi iptal mi etti? 13 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Didim nerede? Didim nereye bağlı? Didim'e nasıl gidilir? Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2024? En düşük emekli ve memur maaşı kaç TL? Ankara su kesintisi sorgulama! 13 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Marakeş vize istiyor mu? Marakeş nerede? Marakeş'e nasıl gidilir, vizesiz mi? AÖF YAZ OKULU SINAVI: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi sorgula! İstanbul su kesintisi sorgulama! 13 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI! 13 Ağustos İstanbul barajların doluluk oranı yüzde kaç? YKS ek tercih kimler yapabilir, kimler yapamaz? YKS ek tercih ne demek? YKS ek tercih ne zaman? YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2024 YKS 2. tercihler ne zaman? Yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih ne zaman? KYK KREDİ/BURS BAŞVURUSU 2024 | KYK burs-kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? KYK yurt başvuruları başladı mı? ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sistemi çöktü mü? ÖSYM ne zaman düzelecek? ÖSYM neden girilmiyor? ÖSYM sitesine neden giremiyorum? YKS yerleştirme sonucuna nasıl bakılır? 2. TERCİHLER NE ZAMAN? YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN AÇILACAK 2024? ÖSYM 2. tercihler ne zaman başlayacak? Gökhan Çıra ile Aycan Yanaç sevgili mi? Survivor Aycan ve Gökhan Çıra aşk yaşıyor iddiaları! Sağlık Kurumları İşletmeciliği nedir? Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunu ne yapar? Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kaç yıl? ÖSYM ek tercih ne zaman? ÖSYM ek tercihler ne zaman açılacak 2024? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişti mi? MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne?
title