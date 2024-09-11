CHP Göç Politikaları Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Göç Politikaları Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıya basın mensupları alınmadı.
CHP Göç Politikaları Danışma Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen Göç Politikaları Danışma Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Basına kapalı yapılan görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.