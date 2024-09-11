CHP Göç Politikaları Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

CHP Göç Politikaları Danışma Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen Göç Politikaları Danışma Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Basına kapalı yapılan görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.