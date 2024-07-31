CHP Giresun'da Fındık Mitingi Düzenleyecek

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Fındıktaki taban fiyatın gerçekten çiftçimizin hak ettiği şekilde olması için cuma günü saat 14.00'te Giresun'da bir fındık mitingi yapacağız" dedi.

CHP'li Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler öngören, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin, "Bu yasa, anayasaya aykırı. Defalarca söyledik, düzeltmek istemediler. Anayasaya uymamayı bir alışkanlık haline getirmiş durumdalar. Dolayısıyla da biz 60 günlük süre içerisinde hem de yürütmeyi durdurma talebi olarak bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Anayasa Mahkemesi çok özel durumlarda, telafisi imkansız sonuçlar doğabileceği durumlarda yürütmeyi durdurma kararı da verebilmektedir. Ama son 4-5 yıldır Anayasa Mahkemesi bu konuda çekingen davranıyor, özellikle bu yetkisini kullanmıyor. Oysa söz konusu olan hayvanların canı olunca, söz konusu olan böylesine bir katliam olunca Anayasa Mahkemesi'nin özellikle yürütmeyi durdurmasını da talep edeceğiz ve Anayasa Mahkemesi'nden de bu görevi bekliyoruz" dedi.

'EMEKLİLER 12 BİN 500 LİRAYLA NASIL YAŞAYACAK'

Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve sosyal sorunlarla karşı karşıya kalmasına rağmen TBMM'nin tatile girdiğini vurgulayan Emir, "Bugün açıklanan açlık sınırı 19 bin 250 lira. Dolayısıyla açlık sınırının çok çok altında bir asgari ücret var. Meclis bunu konuşsun dedik, duymazdan geldiler. Şimdi Meclis'i kapattılar, 2 ay tatil yapacaklar. Bunu kabul etmiyoruz. Aynı şekilde emekli maaşları 10 bin liraydı. Israrla söyledik, kök maaş sorununda küçük bir düzeltme yaptılar ama gele gele 2 bin 500 liralık bir zam geldi, maaşları oldu 12 bin 500 lira. Sadaka gibi verdikleri bu zamla, 12 bin 500 lirayla nasıl yaşayacak bu emekliler? Baktığınız zaman bu maaşa mahkum olan 7-8 milyon emekli var. Dolayısıyla açlıkla, yoksullukla eczaneden ilacını alamayacak duruma gelen emekliler feryat ediyorlar" diye konuştu.

'MEYDANLARDA OLACAĞIZ'

Emir, TBMM Genel Kurulu kapalı olsa bile sahada kalmaya devam edeceğini belirterek, "Halkımızla iç içe olacağız, meydanlarda olacağız ve bu sorunları hem dinleyeceğiz hem konuşacağız hem de çözüm yollarını hep birlikte bulacağız. Bunun için özellikle fındıktaki taban fiyatın gerçekten çiftçimizin hak ettiği şekilde olması için de cuma günü saat 14.00'te Giresun'da bir fındık mitingi yapacağız. ve Sayın Genel Başkanımız oraya gelen çiftçilerle, yüz binlerle tüm Türkiye'ye fındık üreticisinin sorununu anlatacak. Biz tüm vatandaşlarımızı, en azından bölgedekileri Giresun'daki mitingimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.