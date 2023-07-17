CHP Genel Merkezi'ne slogan atanların görüntüleri ve dilekçeleri iletildi

CHP Bolu İl Başkanı Ersan Türkoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte CHP Genel Merkezi önünde slogan atanların görüntü kayıtları ve şikayet dilekçelerinin partiye iletildiğini belirtti. Türkoğlu, "Şu ana kadar gelen bazı dilekçeler var ama buna İl Yönetim Kurulu karar verecek. Şu an bu konuyla alakalı yapılmış bir toplantı yok. Bu hafta içi ya da önümüzdeki hafta içi yapılabilir" dedi.

CHP'den 1 yıl geçici ihraç edilen ve 13 Haziran'da tekrar partiye geri dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tekrar kesin ihracı için disiplin kurulan sevk edilmesinin ardından 3 Temmuz'da CHP Genel Merkezi'ne 'değişim ve adalet' yürüyüşü başlatmıştı. 10 günlük sürede Bolu'dan Ankara'ya ulaşan Özcan, genel merkezin önünde yaptığı açıklamanın ardından Bolu'ya geri dönmüştü. Bugün basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Bolu İl Başkanı Ersan Türkoğlu ise CHP Genel Merkezi önünde Tanju Özcan ile birlikte slogan atan bazı partililerin görüntü kayıtlarının ve şikayet dilekçelerinin CHP Bolu İl Başkanlığına ulaştığını belirtti.

"Partinin tüzüğüne aykırı hareket görülürse disiplin kuruluna sevk edilir"

Parti binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Ersan Türkoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Tanju Özcan'ın yürüyüşüne destek verenlerin partiden ihraç edilmesi' söylemlerine yanıt veren Başkan Türkoğlu, "Şimdi arkadaşlar bizim Disiplin Kurulumuz iki şekilde çalışır. Birincisi İl Yönetimi, ya da Genel Merkez Yönetim Kurulu, disipline verilecek parti üyelerinin, herhangi bir tavrını, hareketini, yanlışını görürse gerekçeli kararıyla beraber evraklarını hazırlar, sevkini yapar. İkincisi de birileri, partinin tüzüğüne aykırı herhangi bir hareket, tavır görürse onunla ilgili Disiplin Kuruluna vermeye yetkili olan İl Yönetim Kurulu'na ya da Merkez Yönetim Kurulu'na dilekçe verir, gerekçelerini verir. İl Yönetim Kurulu gerekçeleri görüşür. Verilecek kişiyi davet eder, dinler, eğer verileceği yönünde bir kanaati oluşursa disiplin kuruluna sevk edilir" ifadelerini kullandı.

"Slogan atan kişilerin görüntü kayıtları ve dilekçeler bize ulaştırıldı"

Bazı partililerin CHP Genel Merkezi önünde parti tüzüğüne aykırı davranış ve sloganlarının görüntü kayıtlarıyla birlikte kendisine ulaştığını ifade eden Türkoğlu, "Şu ana kadar gelen bazı dilekçeler var ama buna İl Yönetim Kurulu karar verecek. Şu an bu konuyla alakalı yapılmış bir toplantı yok. Bu hafta içi ya da önümüzdeki hafta içi yapılabilir. Onunla toplantı yapıldığı zaman gelen dilekçelere göre değerlendireceğiz. Yürüyüş ile ilgili değil. Partinin genel merkezinin önünde atılan sloganlarla ilgili, slogan atan kişilerin görüntü kayıtları ve dilekçeler bize ulaştırıldı" dedi. - BOLU