Cumhuriyet Halk Partisi binasında bulunan CHP'lilere müdahale başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binasında bulunan CHP'lilere müdahale başladı.
Mutlak butlan kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar CHP Genel Başkanı olmasıyla birlikte bazı CHP'liler kararı tanımadıklarını söyleyerek CHP Genel Merkezi'nde nöbet tutmaya başladı. Yaklaşık 5 dakika önce, kararı tanımayan CHP'lilere emniyet güçlerinin müdahalesi başladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı