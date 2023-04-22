CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşma (2)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, sevgi diline ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "İnsanlar artık nefret dilinden bıkmış. Sorunların çözümünü ayrıca bekliyor ama birlik, beraberlik, kimseyi kutuplaştırmamak, sevgi dilini de bekliyor." dedi.

Siyasi partilerle bayramlaşma programı kapsamında CHP Genel Merkezi'ne gelen heyetler, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık başkanlığındaki heyet tarafından karşılandı.

CHP'ye ziyarete gelen Gelecek Partili heyete, Politika İzleme Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Hayran başkanlık etti.

Karabıyık, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin idrak edilmesi gereken günler olduğunu belirtti.

Deprem nedeniyle yaşanan acılar olduğunu, bundan sonra böyle acıların yaşanmaması için hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren Karabıyık, "İnsanlar artık sevgi diline o kadar ihtiyaç duyuyor ki nefret dilinden bıkmış. Sorunların çözümünü ayrıca bekliyor ama birlik, beraberlik, kimseyi kutuplaştırmamak, sevgi dilini de bekliyor." diye konuştu.

Karabıyık, dün Adıyaman'da Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretçiler arasında bulunan bir kişinin sözlü tepki göstermesini "provokasyon" olarak değerlendirdi.

Gülnur Hayran da deprem nedeniyle buruk bir bayram yaşandığını belirterek, 14 Mayıs'ın yeni bir bayrama gebe olmasını ümit ettiklerini, çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Adıyaman'da Kılıçdaroğlu'na ziyaretçiler arasında bulunan bir kişinin sözlü tepki göstermesini kınadıklarını dile getiren Hayran, "Yakışmadı. Sadece siyaseten değil insan onuruna yakışmayacak hareketlerdi." ifadesini kullandı.

DEVA Partisi ile bayramlaşma

CHP heyeti daha sonra, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

Seçim sürecinde barış, hoşgörü ve sevgi dilinin önemine işaret eden Karabıyık, "Hedefimiz öncelikle sorunları çözmek. Yanlış algı yönetiminin, olmayanları varmış gibi göstermenin, kötüleme, karalama kampanyalarının bir yere varmayacağını da biliyoruz. Bunu vatandaşlarımız da biliyor. En güzel sonuçlarla başaracağımıza inanıyorum." dedi.

Şahin de bayramın huzur, mutluluk ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Yarın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağını hatırlatan Şahin, "İnşallah 23 Nisan sonrasında asıl demokrasi bayramını da 14 Mayıs'ta gerçekleştiririz." dedi.

Yeniden Refah Partisi ile görüşme

CHP heyeti, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kaderli başkanlığındaki heyeti ağırladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, vatandaşın sorunların çözümünün yanı sıra birleştirici bir dile hasret kaldığını dile getirdi.

Kaderli de deprem nedeniyle hüzünlü bir bayram süreci yaşandığını belirterek, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye Değişim Partisinin ziyareti

CHP heyeti, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aziz Murat Hatipağaoğlu başkanlığındaki heyetle de bayramlaştı.

Karabıyık, Türkiye Değişim Partisinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Seçim sürecinin iyi gittiğini ve yoğun çalıştıklarını dile getiren Karabıyık, sevgi diliyle bu süreci yürüttüklerini belirtti.

Hatipağaoğlu da seçim sonucunun ülke için hayırlı olmasını diledi.

Memleket Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Milli Yol Partisi heyetleri de CHP'ye ayrı ayrı bayram ziyaretinde bulundu.

(Bitti)