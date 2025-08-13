CHP Genel Başkanına Soruşturma Başlatıldı

CHP Genel Başkanına Soruşturma Başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanının Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, bu sözlerin siyasi nezaket ve saygıyı aştığını vurguladı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
