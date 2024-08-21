CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yunanistan Büyükelçisi ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yunanistan Büyükelçisi Teodoros Bizakis'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.