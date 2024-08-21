CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yunanistan Büyükelçisi ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile bir araya geldi. Görüşme CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile bir araya geldi.
Partiden yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yunanistan Büyükelçisi Teodoros Bizakis'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.