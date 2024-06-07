CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın ve pazar günü YKS'ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, hayallerine erişmelerini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.