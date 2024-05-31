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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görev süresi haziranda dolacak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti. Özel, veda ziyaretinde bulunan Şahin ile TBMM'deki makamında görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görev süresi haziranda dolacak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre Özel, veda ziyaretinde bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin ile TBMM'deki makamında görüştü.

Kaynak: AA / Politika

Bekir Şahin Özgür Özel Yargıtay Hukuk Politika Güncel Haberler

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