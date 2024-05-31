CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görev süresi haziranda dolacak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre Özel, veda ziyaretinde bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin ile TBMM'deki makamında görüştü.