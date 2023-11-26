CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nı açtı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle Büyükdere Atatürk Fidanlığı açıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Büyükdere Atatürk Fidanlığı açılış törenine katıldı. Törene Özel'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti toplantısı için İstanbul'da bulunan CHP il başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende açıklama yapan İmamoğlu, "Atatürk'ün emriyle 1928 yılında kurulan Büyükdere Fidanlığı, Türkiye'nin ilk meyve bahçesi ve fidanlığı olma niteliği taşıyor. Büyükdere Fidanlığı kelimenin tam anlamıyla bir Atatürk ve Cumhuriyet projesidir. Cumhuriyetimizin 100. yüzüncü yılında bu fidanlığı yeniden İstanbullulara ve ülkemize kazandırmanın onurunu, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İstanbul'a yolu düşecek herkesin burayı görmesini ve aslında Atatürk'ün Cumhuriyet'in 100. yaşına geldiğimiz bu günlerde nasıl bir başlangıçla, nasıl bir akılla, bilimle ve evrensel değerler üzerinden bir yol duruşuna sahip olduğunu keşfetmelerini istiyorum. Tam 250 bin metrekarelik bir yeşil alanı yeniden tüm İstanbulluların hizmetine sunarak buranın israfçı, rantçı anlayışla talan edilmesi ihtimalini tamamen ortadan kaldırdık. Yani bu proje İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi bütçesinden hareketle yapılmış bir yer de değil. Burayı Türkiye'nin yapı firması olan projeyle yaptığımız protokolle, belediyemizin kasasından bir kuruş çıkmadan karşılıklı protokolle yaptığımızın altını çizmek isterim" dedi.

Bugünün kendisi için başka bir anlamı olduğunu ve CHP'nin genel başkanı olarak katıldığı ilk açılış töreni olduğunu belirten Özgür Özel ise, "Önümüzde yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde şöyle bir hissiyatın hakim olacağını görüyorum, umuyorum ve bundan heyecanlanıyorum. CHP'li belediye başkanlarına oy verenler, verdikleri emeğin karşılığını beton olarak, kötü ve çarpık yapılaşma olarak değil, 4 bin 100'ün üzerinde park olarak, ağaç ve oksijen olarak geri aldılar. Geçmiş dönemde genel başkanlığımızı yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan bir selam ve teşekkür edelim. Bu iradeyi ortaya koyan sayın Meral Akşener Hanımefendi'ye, o dönemdeki ittifak ortaklarımıza ve bundan sonra belki kelime yoruldu, belki çok kalabalık, belki kulağa ve zihne ağır geliyor. Ondan artık ittifak yerine bu yerel seçimlerde örgütler ve teşkilatların önerileriyle en doğru iş birliklerini yaparak, yani sizin, bizim ve Türkiye'nin kazanacağı ama rantın ve rantçıların kaybedeceği bir süreç için önümüzdeki süreçte birbirine saygılı, birbirinin hakkını, hukukunu gözeten ve birbirine, Türkiye'ye kazandıran ama Türkiye ve İstanbul üzerinde eski günleri arayanların, helikopterle gezip yabancı ülkelere kupon arsa pazarlayanların yerini, az önce ifade edildiği gibi milletin parasını millete harcayanların yeniden yetkilendirileceği bir süreci yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL