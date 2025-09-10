CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla'da 16 Yeni Kreşin Açılışında Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Tuzla 'da düzenlenen '16 Yeni Kreş Açılış Töreni' ne katıldı. Törende konuşma yapan Özel, "Benim İstanbul 'daki vekilim, İstanbulluların, İstanbul 'daki CHP'lilerin seçtiği seçilmiş il başkanı Özgür Çelik'tir. O yüzden hizmet de açsak Özgür Çelik ile, hapis de yatsak Özgür Çelik ile yatarız. " dedi.

16 Yeni Kreş Açılış Töreni, Tuzla Yayla Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi'nde bulunan Kafkale Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Açılışa CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınan Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Özgür Özel, "Bizden önce İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı, yoksul ailelerin çocuklarına iyi bir okul öncesi eğitim sağlayacak bir tek kreş yoktu. Bir tek öğrenci yurdu da yoktu. Bu kararlar ekonomik değil, siyasi kararlardır" dedi.

'İSTANBUL'DA KREŞ SAYISI 127'YE ÇIKTI'

Burada bir konuşma yapan Özel, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi değerli Başkanvekili Nuri Bey bugünkü İstanbul programımız için davette bulundu ve dedi ki, 'Açılış yapabilir miyiz' 'Ne açacağız' diye sorduk. Bugün 16 yeni kreş açıyoruz. Yürekten teşekkür ediyorum, gönülden kutluyorum, emeklerinize sağlık. Bu 16 kreşle İstanbul'da kreş sayısı 127 oluyor. Biraz önce başkan ifade etti. Konuşmaya şöyle başlasaydım, deseydim ki 'Bizden önce İstanbul'da kaç kreş vardı' Herkes aklından bir rakam söylerdi; ama kimse bilemezdi. 3 diyen de yanılırdı, 5 diyen de, 10 diyen de, 100 diyen de. Çünkü bizden önce İstanbul'da kreş yoktu. Nasıl olmaz, bir tane mi yoktu? Bir tane yoktu. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı, yoksul ailelerin çocuklarına iyi bir okul öncesi eğitim sağlayacak bir tek kreş yoktu. Bir tek öğrenci yurdu da yoktu. Bu kararlar ekonomik kararlar değildir. Bu kararlar siyasi kararlardır, siyasi tercihlerdirö dedi.

'12 BİN 649 ÇOCUĞUN ELİNDEN TUTUYORUZ'

Özgür Özel, "Bugün 16 kreş açıyoruz. Niye Tuzla'dayız. Tuzla'da 3 tane açıyoruz, toplam kreş sayısı 7'ye çıkıyor ve bugünden itibaren açtığımız 16 yeni kreşle biz 12 bin 649 çocuğun elinden tutup bu eşsiz ve eşit imkana kavuşturuyoruz. 12 bin 649 yoksul aileye daha dokunuyoruz. 12 bin 649 kadını daha hayatın içine katıyoruz. İşte bizim anlayışımız, bizim bakış açımız bu. Türkiye'de rakam 762'ye geliyor Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kreşi olarak ve Ekrem Başkan'ın hedefiyle, partimizin hedefini kendisinin Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini yaparken ortaya koyduğu rakamla ifade ediyoruz. Şu anda Türkiye'de bin kreş demişti Ekrem Başkan, 762'sini gerçekleştirdi belediye başkanlarımız, ilerlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

'SEÇİLMİŞ İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK'TİR'

Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak buradayım. Sizlerin huzurundayım. Çok sayıda genel başkan yardımcımız, milletvekilimiz, parti meclis üyelerimiz var. Darbe dönemlerinde bile olmayan bir saldırı altındaki Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Atatürk'ün iki büyük eserinden birisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni savundular, savunmaya devam ediyorlar. Hepsi adına sizi selamlıyorum. Bir bahçıvanın torunu, bir devlet memurunun torunu, iki emekli öğretmenin çocuğu olarak; Atatürk'ün kurduğu ülkede, onun yarattığı imkanlarla, devlet parasız yatılı burslarıyla 10 yaşından beri okumuş bir evlat olarak Allah nasip etti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak. O, Türkiye'ye tek adam rejiminden Cumhuriyet rejimini getirdi. 'Tek adam ne derse o olur; kimi derse o seçer, kimi atarsa o görev yapardan sandık var. Tek adam bilmez, hepimiz biliriz. Seçimlere tabiyiz. Millet kimi isterse onu seçer, yönettirir. İstemezse geri alır, başkasına yetkiyi verir' i Cumhuriyet Halk Partisi getirdi. Ben, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak, Atatürk'ün getirdiği bu rejimde, onun koltuğunda oturuyorum. Benim İstanbul'daki vekilim, İstanbulluların, İstanbul'daki CHP'lilerin seçtiği seçilmiş il başkanı Özgür Çelik'tir. O yüzden hizmet de açsak Özgür Çelik ile, hapis de yatsak Özgür Çelik ile yatarız. Seçilmişlere saygı duyarız, seçenden ötürü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanettir sandık. Bugün İstanbul İl'de sandığı kaptırırsan, yarın İstanbul Büyükşehir'de, Türkiye genelinde, mecliste başkanlıkta sandığı kaptırırsın" dedi.