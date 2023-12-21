CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye- Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi heyetini kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı Eş Başkanı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki Karma İstişare Komitesi heyeti ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba eşlik etti.