Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türk Kadını, Seçme ve Seçilme Hakkını Bütün Gelişmiş Ülkelerden Önce Aldı

Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını diğer gelişmiş ülkelerden önce aldığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'de kadın hakları mücadelesi çok önemli inişler ve çıkışlar yaşıyor. Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkelerinden kiminden 40 yıl evvel, kiminden 30 yıl evvel Atatürk'ün büyük vizyonu ve güveniyle, her birisi teker teker bunu hak ederek Türk kadını, seçme ve seçilme hakkını bütün gelişmiş ülkelerden önce aldı." dedi.

Özel, partisince Odunpazarı Meydanı'nda düzenlenen Eskişehir Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, seçime 23 gün kaldığını, Eskişehir'de bir cumhuriyet kadınının Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu söyledi.

Eskişehir ile gurur duyduklarını belirten Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in bozkırın ortasında cennet oluşturduğunu anlattı.

Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, şunları dile getirdi:

"Türkiye'de kadın hakları mücadelesi çok önemli inişler ve çıkışlar yaşıyor. Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkelerinden kiminden 40 yıl evvel, kiminden 30 yıl evvel Atatürk'ün büyük vizyonu ve güveniyle, her birisi teker teker bunu hak ederek Türk kadını, seçme ve seçilme hakkını bütün gelişmiş ülkelerden önce aldı. Türkiye Cumhuriyeti, genç cumhuriyet, kadınlar için çok önemli kazanımları, hem miras hukukunu hem nafaka hakkını hem de kadınlarla ilgili pek çok eşitlikçi düzenlemeyi hayata geçirdi."

Hükümeti eleştiren Özel, "Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde hep birlikte Eskişehir'den haykırıyoruz. Medeni Kanun'a dokundurtmayız. Kadınların haklarına dokundurtmayız. Kadın demek cumhuriyet demektir, kadın demek Atatürk devrimleri demektir." şeklinde konuştu.

"Bu güzel cumhuriyet kentinde seçimlerde bir rekor bekliyorum"

Özel, AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'na eleştirilerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Eskişehir dürüstleri sever, Yılmaz Hoca gibi. Eskişehir çalışkanları sever, Yılmaz Hoca gibi. Eskişehir kavga edenleri değil hizmet edenleri sever. Bakıyorum önüne gelenle kavga ediyor. Ayşe Hanım gibi hanımefendi, hizmet odaklı, çalışma odaklı birisiyle her gün kavga etmek istiyor. Allah muhafaza bu gelse Eskişehir'deki barış ortamını, huzur ortamını, refah ortamını bozar. Allah muhafaza gelse her gün bir belediye başkanıyla, birileriyle kavga eder. Kendini düşüneni değil kentini düşüneni, Ayşe Ünlüce'yi 31 Mart'ta büyükşehir belediye başkanı yapacağız."

Türkiye'nin en mutlu gençlerinin Eskişehir'de yaşadığını anlatan Özel, "Türkiye'de 4 gençten 3 tanesi zihninde bavulları çoktan toplamış. 'Fırsatını bulursam yurt dışına gitmek isterim.' diyor. İşte bu anlayışı değiştirmek için Eskişehir, Türkiye'nin en mutlu gençlerinin kentiyken ben Eskişehir'de gençlerden, annelerinden, babalarından, Eskişehir'in bütün güzel insanlarından, gençleri mutlu eden, kadınlara sahip çıkan bu güzel cumhuriyet kentinde seçimlerde bir rekor bekliyorum." diye konuştu.

Sağanak nedeniyle konuşmasını sonlandıran Özel, partisinin Eskişehir adayları için vatandaşlardan oy istedi.

Etkinlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP İl Başkanı Talat Yalaz ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce de katılımcılara hitap etti.

Programın sonunda CHP'nin Eskişehir belediye başkan adayları tanıtıldı.

Kaynak: AA / Politika

Eskişehir Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 3. bölüm TRT 1 HD izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 9 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! DEM Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Esenler adayı İrfan Hülakü ve Gülşah Kavak kimdir? Durali Kolpak kimdir? AK Parti Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa adayı Ercan Sağlam ve Hülya Oruç kimdir? Ali Evren Eryıldız kimdir? Memleket Partisi Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Ali Evren Eryıldız kaç yaşında, nereli? Erol Kahraman kimdir? AK Parti Adana- Ceyhan Belediye Başkan adayı Erol Kahraman kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title