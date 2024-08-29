CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Turgutlu'da çiftçilerle buluştu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde CHP tarafından düzenlenen Çiftçi Mitingi'ne katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada çiftçiler tarafından traktörlerle karşılandı.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Turgutlu'da düzenlenen Çiftçi Mitingi öncesi çiftçilerle sohbet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bölgede sebze ve meyve yetiştiren çiftçilerin sıkıntılarını dinledi. Ardından meydana gelen Özel, burada vatandaşlara seslenerek çiftçilerin sıkıntılarını dile getirdi. - MANİSA