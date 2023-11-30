CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TTB Merkez Konseyi'nin görevden alınmasına tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TTB Merkez Konseyi'nin görevden alınmasını hukuka aykırı olarak değerlendirdi ve TTB'nin seçilmiş organlarının yanında olacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması kararı, hukuka aykırıdır. Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyımlara karşıyız. Hukuku savunmaya ve TTB'nin seçilmiş organlarının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin mahkeme kararıyla görevden alınmasına tepki gösterdi. Özel'in bu akşam X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması kararı, hukuka aykırıdır. Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyımlara karşıyız. Hukuku savunmaya ve TTB'nin seçilmiş organlarının yanında olmaya devam edeceğiz."