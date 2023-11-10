CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemi başlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Anasayal düzene karşı kalkışma girişimini protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemi başlattık. 'Darbe girişimine karşı kim ses yükseltiyorsa onların yanında olmaya devam edeceğiz'" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam TBMM Genel Kurulu kapandıktan sonra Adalet Nöbeti'ne başlayan CHP'li milletvekillerini ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yapan Özel, şunları kaydetti:

"Anasayal düzene karşı kalkışma girişimini protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemi başlattık. 'Darbe girişimine karşı kim ses yükseltiyorsa onların yanında olmaya devam edeceğiz.'"