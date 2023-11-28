CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti liderlerini Gazze'ye gitmeye çağırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bütün siyasi parti genel başkanlarının kol kola Gazze'ye gitmesi ve Türkiye'nin duruşunu göstermesi gerektiğini belirterek, "Erdoğan, çağrım sanadır. Tek başına giderek orada bir şey yapmak yerine bütün siyasi parti liderlerinin gücünü, Türkiye'nin iradesini orada ortaya koymaya seni davet ediyorum." dedi.

Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıktığını ancak beklentileri karşılamadığını, mutlaka iyileştirilerek yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Sekiz yıl önce öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin davasının sürüncemede bırakıldığını, yapılması gereken araştırmaların yapılmadığını savunan Özel, hukuk tesis edilene kadar bu yargılamanın takipçisi olacaklarını ifade etti.

CHP'li belediye başkanlarının, sosyal belediyeciliğin kitabını yazmaya devam ettiğini söyleyen Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı kampanyaları, çalışmaları ve projeleri anlattı.

CHP'li belediyelerin birbirleriyle sosyal yardımlar konusunda yarıştığını dile getiren Özel, "CHP'li belediyelerin hizmetlerine erişmek isteyen herkesi, 31 Mart seçimlerinde sosyal belediyeciliği gösteren CHP'li belediye başkanlarına oy vermeye, memleketlerinizi onlara emanet etmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Bu belediyeleri geçmişte sadece CHP'lilerin oylarıyla kazanmadıklarına dikkati çeken Özel, şunları kaydetti:

"Biz bu belediyeleri İstanbul'da İstanbul ittifakıyla, Türkiye'nin belli coğrafyalarında Millet İttifakı'yla ama genel olarak dürüstler, iyiler, çalışkanlar yönetsin, Ankara'ya peşkeş çekenler, parsel parsel satanlar, İstanbul'un üstünde helikopterle uçup Katarlılara kupon arsa dağıtanlar değil de güzel, iyi, dürüst insanlar yönetsin diye destek aldık. Bundan sonraki süreçte de hem siyasi partilerle işbirliklerini konuşmaya hem de bütün Türkiye'yi bu dürüst, namuslu ve çalışkan insanların yönettiği belediyeleri korumaya, daha fazlasını Türkiye'ye kazandırmak için bu büyük işbirliğine ve güç birliğine davet ediyoruz."

"Biz kalıcı ateşkes istiyoruz"

Gazze'de dört günlük ateşkesin sona erdiğini, iki günlük uzatmaya gidildiğini anımsatan Özel, "Biz CHP olarak kalıcı ateşkes istiyoruz." görüşünü paylaştı.

Geçen hafta Bosna Hersek'te olduğunu hatırlatan Özel, savaşta hayatını kaybedenlerin kabristanlarını ziyaret ettiğini anlattı.

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in "Unutulan katliamlar tekrarlanır" sözünü yineleyen Özel, o dönemde yaşanan savaşta CHP'nin ve Türkiye'nin yine durması gereken yerde durduğunu, ancak Batı dünyasının sustuğunu aktardı.

Bosna Hersek'teki katliamları ve soykırımı dünyadaki gelişmiş ülkelerin 1995'ten sonra savaş suçu saydığını belirten Özel, ancak bin 600 bebeğin defnine engel olunamadığını dile getirdi.

Aynı durumun Filistin'de yaşandığını, CHP'nin ve Türkiye'nin doğru yerde durduğunu, ancak o gün susanların bugün de susmaya devam ettiğini vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyadaki bütün siyasi akrabalarımıza çağrımızdır, Filistin'deki zulmü durdurmak bütün solcuların, demokratların, sosyal demokratların, sosyalistlerin insanlık görevidir. Bir davetimi de geçtiğimiz hafta yaptım, Erdoğan'dan cevap gelmedi. İlgili arkadaşlarımıza söyledim, gerekli girişimleri yapıyorlar. Ben Filistin'e gitmek ve orada hem insani yardımların ulaşmasına eşlik etmek hem de bu büyük katliamı dünyaya duyurmak için gerekli başvuruları yaptım, gerekli temasları yapıyoruz. Ama burada esas görev Erdoğan'a düşüyor. Türkiye'deki bütün siyasi partilerin genel başkanlarını alarak, Mısır'la herhalde bu teması yaptığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni geri çevirecek durumları yok, bizim mutlaka sınır kapısına gitmemiz, oradan geçmemiz, Türkiye'deki tüm siyasi partilerin genel başkanlarıyla kol kola gidip orada duruşumuzu göstermemiz lazım. Erdoğan, çağrım sanadır. Tek başına giderek orada bir şey yapmak yerine bütün siyasi parti liderlerinin gücünü, Türkiye'nin iradesini orada ortaya koymaya seni davet ediyorum. Bu konuda cevap bekliyorum."

(Sürecek)