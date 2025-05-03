CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i Anarak Üzüntüsünü Dile Getirdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı üzerine bir mesaj paylaşarak, onun barış yolundaki mücadelesini ve Türkiye'nin birliği için verdiği çabaları andı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz" dedi.
Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz. Türkiye'nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika