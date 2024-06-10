CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in ailesiyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, kızları Bengisu ve Banuçiçek Ateş ile bir araya geldi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'nın ortasında öldürülen ve cinayeti aydınlatılmayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in değerli eşi Ayşe Ateş ile kızları Bengisu ve Banuçiçek'i Genel Merkezimizde ağırladık. Bu suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olmaya ve evlatlarının yanında olmaya devam edeceğiz."