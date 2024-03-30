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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Seçim Sürecinde Sabır ve Sağduyu Çağrısı Yaptı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimi sürecinde bugüne kadar kazasız belasız bir şekilde gelindiğini belirterek, "Yarın ufak tefek gerginlikler olabilir. Mutlaka sabırlı, hoşgörülü olunsun. Seçimde istenmedik olaylar yaşanmadı, çok az yaşandı. Bundan sonra da seçim sonuçları alınana kadar herkesi sağduyuya davet ediyorum." dedi.

Özel, seçim çalışmalarının son gününde İzmir programı kapsamında Balçova ilçesini ziyaret etti.

Belediye binası önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, zorlu, uzun bir kampanya döneminin son gününü memleketi Manisa ile İzmir'de halkı selamlayarak geçireceğini söyledi.

Yarın 61 milyon seçmenin sandık başına gideceğini belirten Özel, "Seçmenler 2 önemli karar verecek. Bunlardan birincisi seçmen yerel yöneticilerine karar verecek. Geçen seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi bir büyük ittifakla çok sayıda belediyeyi kazanmıştı. 5 yıl boyunca arkadaşlarımız hizmet ettiler. Şimdi artık ittifaklar yok ama İzmir'de görüyoruz ki İzmir ittifakı var. Gönüller, vicdanlar, sandıkta birleşiyor. Türkiye'de de Türkiye ittifakı var. Kampanya boyunca söyledik. Türkiye ittifakı gücünü milletinden, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alıyor." ifadelerini kullandı.

Özel, vatandaşlardan yarın iktidara futbol deyimiyle "sarı kart göstermelerini" beklediklerini, genç seçmenleri firesiz sandık başında olmaya çağırdıklarını vurgulayarak, tüm siyasi partilerin adaylarına başarı diledi.

"Taşkınlık yapmamaya davet ediyorum"

Parti görevlilerinden bütün sonuçlar alınana, son ıslak imza teslim edilene, son seçim sandığından son sonuç kaydedilene kadar görev yerlerini terk etmemelerini isteyen Özel, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar kazasız, belasız bir şekilde geldik. Herkes çok dikkatli olsun. Yarın ufak tefek gerginlikler olabilir. Mutlaka sabırlı, hoşgörülü olunsun. Seçimde istenmedik olaylar yaşanmadı, çok az yaşandı. Bundan sonra da seçim sonuçları alınana kadar herkesi sağduyuya davet ediyorum. Yarın büyük bir zafer kazanacağız. Zaferimiz kimsenin hezimeti değildir. Bizim galibiyetimiz kimsenin mağlubiyeti değildir. Mutlu olacağız, sevineceğiz, taşkınlık yapmamaya kimseyi rencide etmemeye, kimseyi kaybettik hissiyatına sevk etmemeye davet ediyorum.

Bu seçimin kaybedeni kimse olmayacak. Türkiye'de demokrasi kazanacak, siyasete bir denge gelecek. Onun için sevinç gösterilerinde kutlamalarda, ölçülülük prensibini asla terk etmemeyi, hastaları, küçük çocukları, bebekleri düşünmeyi, belli bir saatten sonra yüksek ses, gürültü yapmamayı ve centilmenlik içinde galibiyeti karşılamayı bütün örgütümüze bir talimat olarak iletiyorum."

"Yarın sandığa seçmenin nasıl bir denge getireceğini, nasıl bir damga vuracağını hep beraber heyecanla bekliyoruz" diyen Özel, kalbini kırmış olabileceği insanlardan helallik istedi.

Özel, bir gazetecinin sorusu üzerine adil bir seçim süreci geçirmediklerini savunarak, Türkiye'nin her yerinde adaylarının kendi öz güçleriyle seçim çalışması yürüttüğünü kaydetti.

Daha sonra üstü açık otobüse binen Özel, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ile Balçova ve Narlıdere ilçelerinde vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA / Politika

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