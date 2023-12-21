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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Seçilmiş Milletvekili Can Atalay'ın Tahliye Edilmesi Gerekiyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez hak ihlali kararı verdiği seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez hak ihlali kararı verdiği seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi Anayasa'nın gereğidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından, AYM'nin tutuklu milletvekili Can Atalay'la ilgili ikinci kez hak ihlali kararı vermesine ilişkin açıklamada bulundu. Özel, "AYM'nin ikinci kez hak ihlali kararı verdiği seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi Anayasa'nın gereğidir. Bu karara direnmek, anayasal hukuk düzenini yok saymaktır. Biz, adaleti ve hukuku savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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