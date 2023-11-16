CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Başkenti Lefkoşa'da Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ile bir araya geldi. Özel, ziyaret sırasında yaşanan yanlışlıklar ve eksikliklerle ilgili konuyu tartıştıklarını ve yargı sürecini takip edeceklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Başkenti Lefkoşa'da Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ile bir araya geldi. Özel, ziyaret sırasında; "Biz muhalefet partisi olarak sizin yaşadıklarınız ve o süreçteki yanlışlıklarla, eksiklikler, doğru bilgilendirmemeyle ilgili parlamento zemininde de konuyu tartıştık. Şimdi yargı sürecini hep birlikte bekliyoruz, çok yakından takip edeceğiz. Siyasetçiler açısından konuşmak çok kolay ama böyle bir ziyarette gerçekten insan ifade etmekte zorlanıyor. Özellikle bir kız çocuk babası olarak yaşadığınız tarifsiz acıyı ve içinizdeki derin acıyı tahmin edebiliyorum sadece. Bundan sonra bizim görevimiz; 'Şampiyon Melekler'in unutulmaması, yargı süreci noktasında adaletin sağlanması, bütün sorumluların hesap vermesi" dedi.

Bir voleybol turnuvası için Kıbrıs'tan Adıyaman'a gelen yıldız kız ve erkek voleybol takımlarıyla beraber veliler ve öğretmenlerden oluşan 39 kişilik kafileden 35'i 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan İsias Hotel'de hayatını kaybetmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının ailelerinin hukuk mücadelesi için kurduğu Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ni ziyaret etti. Özel, Dernek Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ile bir araya geldi. Özel'e ziyarette; CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan'dan oluşan heyet eşlik etti.

"YARGI SÜRECİNİ ÇOK YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Özel, ziyarette şunları söyledi:

"Bugün ziyaretimizin en zor kısmındayız. Deprem bölgesinde bütün CHP milletvekilleri bulunduk. Adıyaman'da da bulunduk. Devamında Sayın Genel Başkanı'mızın size yaptığı partimizi adına ziyaret bütün Türkiye'nin beklediği, hepimizin çok önemsediği, yüreklerinin burada olduğu bir ziyaretti. Tabii o süreçte biz muhalefet partisi olarak sizin yaşadıklarınız ve o süreçteki yanlışlıklarla, eksiklikler, doğru bilgilendirmemeyle ilgili parlamento zemininde de konuyu tartıştık. Şimdi yargı sürecini hep birlikte bekliyoruz, çok yakından takip edeceğiz.

Siyasetçiler açısından konuşmak çok kolay ama böyle bir ziyarette gerçekten insan ifade etmekte zorlanıyor. Özellikle bir kız çocuk babası olarak yaşadığınız tarifsiz acıyı ve içinizdeki derin acıyı tahmin edebiliyorum sadece. Bundan sonra bizim görevimiz; 'Şampiyon Melekler'in unutulmaması, yargı süreci noktasında adaletin sağlanması, bütün sorumluların hesap vermesi.

"HEM KKTC'NİN HEM TÜRKİYE'NİN CANINI YAKAN, BU ÇOCUKLARIN CANINA KAST EDEN İKİ KİŞİNİN DERHAL TUTUKLANMASI GEREKİYOR"

Geçtiğimiz aylarda bilirkişi raporu istendi. Bilirkişi raporuna göre tutuklu olması gereken fenni mesullerin iki tanesinin 75 yaşında oldukları gerekçesiyle tutuksuz yargılandıklarını öğrendik ve tabii bu kişiler 75 yaşında oldukları için cezaevi şartlarının yaşlarına uygun olmadığı sebebiyle tutuksuz yargılanıyor. İki otel sahibi, iki tane fenni mesul tutuklu ama en çok suçlu oldukları belli olan ve içerideki tutuklulardan daha çok sorumlu olduğu belli olan iki fenni mesulün yaştan dolayı serbest bırakıldığı bilgisi var ailelerde. Tabii bu akla şunu getiriyor. 28 Şubat davasında 89 yaşında tutuklanıp 91 yaşına kadar tutuklu kalan komutanlar vardı. Şu anda 28 Şubat davasında Çetin Doğan 83 yaşında. ve 83, 82, 79 yaşında tutuklular var halen, yıllardır. 28 Şubatçılar ne yapmış? Sayın Cumhurbaşkanı'nın canını sıkacak bir iş yapmış 28 Şubat'ta. Bu çocukların canını alan hatayı yapan 75 yaşında, yaşından dolayı serbest. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Adalet Bakanı'na, HSK'ya, vicdanı olan herkese sesleniyoruz. Hem KKTC'nin hem Türkiye'nin canını yakan, bu çocukların canına kast eden iki kişinin derhal tutuklanması gerekiyor."

"OTELİN YAPIMINDA PAYI OLAN HERKES CEZASINI ÇEKENE KADAR BİZ AİLELER OLARAK SAVAŞIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da şöyle konuştu:

"Adalet arayışımız sonuna kadar devam edecek. Suçlulular cezasını çekecek. Bu davamızda bize destek olduğunuz, yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz ama otelin yapımında payı olan herkes cezasını çekene kadar biz aileler olarak savaşımıza devam edeceğiz. Çocuklarımızın bizi yukarıda izlerken bizimle gurur duymasını sağlayacağız. Türkiye'de bir daha böyle olayların olmaması için İsias Davası bir adım olacaktır. Bir daha başka çocukların ölmemesi için biz Kıbrıslı aileler, Kıbrıs halkı sonuna kadar savaşacağız."