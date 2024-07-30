CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sahipsiz hayvanlar düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen sahipsiz hayvanlar düzenlemesine ilişkin, "Süreci hep birlikte değerlendirip, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) kanunu götüreceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda sahipsiz hayvanlara ilişkin Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine katıldı. Özel, kanun teklifinin yasalaşmasının ardından sabaha karşı TBMM kulisinde gazetecilere açıklama yaptı. Kanun'un, Anayasa'ya aykırı olduğunu söyleyen Özel, "O yüzden AYM ile ilgili süreci hep birlikte değerlendireceğiz. Sağlıklı bir çevre hakkı, insanlar için gerekli ve özellikle aşılı sokak köpeklerinin vahşi yaşamla kent yaşamı arasında özellikle kuduz gibi hastalıklara karşı bir bariyer olması da göz önünde bulundurularak halk sağlığı açısından çok büyük bir risk alındı. Hepsini değerlendirip AYM'ye kanunu götüreceğiz. Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız. 4,5 yıldır bizim bütün başvurularımızda AYM önemli bir kazanım olan yürütmeyi durdurma kararını uygulamıyor. Burada bundan vazgeçmelerini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'KANUNUN ÖRTÜLÜ TALİMATINA UYMAYACAĞIZ'

CHP grubunun 2,5 aydır inanılmaz bir performansla doğru bildiklerini savunduğunu kaydeden Özel, "Bu yasa da CHP'nin grup başkanvekillerinin, yönetiminin ve tüm milletvekillerimizin üstün gayretleri ve kararlığı olmasaydı ötanazi olarak geçip gitmişti. O kararlılıkla geldiler. Buradaki muhalefet toplumsal duyarlılık ile birleşti ve bir sürü geri adım atıldı. Yasa yine çok tehlikeli; ama ilk geldiği hali katliam yasasıydı. Muhalefetin ve grubumuzun büyük gayretleriyle bu geri adımlar atıldı, bunu görmek lazım. Şimdi grubumuza bir teşekkür konuşması yapmak ve milletvekillerinin tatili olmaz yaz çalışmaları olur, bu yaz dönemi çalışmalarına ilişkin bir kısa değerlendirme yapmak için kapalı grup toplantısına geçiyoruz. CHP'li belediyeler bu kanunun üstü örtük, yani 'sen bu işi çözemezsin gel katliam yap' çağrısına direnecekler ve bu kanunun o örtülü talimatına uymayacağız. Bundan sonraki süreçte daha çok barınak yapmaya, aşılamaya, kısırlaştırmaya, sahiplendirmeye yönelik üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağız; ama bu yükün belediye gücüyle ve bu kadar olanaksızlıklar içinde tam olarak yerine getirilmesi mümkün değil. Bundan sonra çıkacak her olumsuzluktan bugünkü sorumsuz yaşama anlayışı sorumludur. Bizim belediyelerimiz kendi üzerine düşenlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacaktır" diye konuştu.