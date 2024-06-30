CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kocaeli'deki en yaşlı üyesine ziyarette bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, partisinin Kocaeli'deki en yaşlı üyesi olan 95 yaşındaki Şaban Özkanlı'yı Kartepe İlçesi Avluburun Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Özel, ziyaretinin ardından, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.