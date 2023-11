CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'deki Konteyner Kenti Ziyaret Etti

Haber: GÜLARA SUBAŞI – Kamera: DURSUN ALKAYA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de ziyaret ettiği bir konteyner kentte; "Burası çok büyük bir konteyner kent. Kış yaklaşıyor. Sorunlar kışla birlikte artabilir. Kalıcı konutlar için bir an önce harekete geçmek gerekiyor. Osmaniye'de bu işin biraz yavaş ilerlediğini üzülerek takip ediyoruz. İki TOKİ bloğu dışında Osmaniye'de maalesef daha hazırlık aşamasında. Oysa devletin başının sözü, Osmaniye'ye ve bütün deprem bölgesine kalıcı konutları bir yıl içinde vermekti. Bu hızla giderlerse değil bir yıl birkaç yıl daha bu konteyner hayatı sürebilir. Bu da doğru ve sağlıklı bir şey değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Osmaniye'de bir konteyner kenti bu akşam ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada şöyle konuştu:

İMAMOĞLU: "86 MİLYON İNSANIMIZLA BU BÖLGEDE YAŞAMI ZORLAŞAN İNSANLARIMIZI AYNI ŞEKİLDE EŞİTLEMEK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR"

"Burada emek veren, katkı sunan başta AFAD olmak üzere bütün yetkililere de huzurunuzda teşekkür ederiz. Tabii ki onlarla değerlendireceğiz. Acaba bizim yapabileceğimiz bir şey var mıdır, onlara soracağız. Eğer onların bize uygun görecekleri birtakım talepler var ise de genel başkanımız ile birlikte değerlendirip elbette bu hususta buradaki bu büyük konteyner kentte başta siz sevgili çocuklarımız olmak üzere gençlere, hanımefendilere, beyefendilere dönüp ne yapabiliriz, onu konuşacağız. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Yakınlarını kaybedenlere sabır diliyorum. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Bu coğrafyada, 11 şehrimizde yaşayan milyonlarca insanımızın maddi, manevi kaybettiklerinin, tabii ki can kaybını geri getiremeyeceğiz ama onun dışında 86 milyon insanımızla bu bölgede yaşamı zorlaşan insanlarımızı aynı şekilde eşitlemek hepimizin boynunun borcudur. O bakımdan görev yapan bizler, genel başkanım, yetkililerimiz, belediye başkanlarımız hep birlikte devletimizin görevlileri, hükümet başta olmak üzere hep birlikte sizin bu zor günlerinizi aşmaya ve sizleri milletimizle eşitlemeye mücadele edeceğiz. Bundan asla geri durmayacağız. Bu bölgeyi asla unutmayacağız. Hayatımızın her an, her köşesinde, makamımız ne olursa olsun, bu 11 şehrin deprem sonrası mücadelesiyle ilgili hepimiz birer nefer olacağız. Bundan kuşkunuz, endişeniz olmasın."

ÖZEL: "BURASI ÇOK BÜYÜK BİR KONTEYNER KENT. KIŞ YAKLAŞIYOR. SORUNLAR KIŞLA BİRLİKTE ARTABİLİR. KALICI KONUTLAR İÇİN BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇMEK GEREKİYOR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise şunları söyledi:

"Osmaniye benim ikinci memleketim. Seçimden önce eğer seçilirsem Manisa'da baba ocağında helallik aldıktan sonra, ilk ziyaretimi Osmaniye'ye yapacağımı söylemiştim. Bugün Hatay ve Osmaniye'deydik. Ekrem İmamoğlu ile beraber sizi ziyaret etmek, katkı yapabileceğimiz şeyler varsa onları öğrenmek üzere buradayız. AFAD ekiplerine, katkı sağlayan tüm kamu görevlilerine, bugüne kadar yaptıkları katkıları, emekleri için teşekkür ediyorum. Burası çok büyük bir konteyner kent. Kış yaklaşıyor. Sorunlar kışla birlikte artabilir. Kalıcı konutlar için bir an önce harekete geçmek gerekiyor. Osmaniye'de bu işin biraz yavaş ilerlediğini üzülerek takip ediyoruz. İki TOKİ bloğu dışında Osmaniye'de maalesef daha hazırlık aşamasında. Oysa devletin başının sözü, Osmaniye'ye ve bütün deprem bölgesine kalıcı konutları bir yıl içinde vermekti. Bu hızla giderlerse değil bir yıl birkaç yıl daha bu konteyner hayatı sürebilir. Bu da doğru ve sağlıklı bir şey değil. Meclis'in ne yapması gerekiyorsa onu getirsinler. CHP milletvekilleri bu sorunların hızla çözümü için iki elleriyle birlikte oy verirler. Yeter ki depremzedenin elinden devletin şefkatli eli tutsun.

"TÜRKİYE'NİN ARTIK DOĞAL AFETLERDE BAŞKA ÜLKELERİN VERMEDİĞİ KAYIPLARI VERMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Bin 10 Osmaniyeli hemşehrim hayatını kaybetti. Allah gani gani rahmet eylesin. Sakat kalanlar, engelli, hasta olanlar var. Onları takip ediyoruz. Hepinize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem Komisyonu'muzun başkanı dünden itibaren genel başkan yardımcım oldu. Hem belediyelerden, yerel yönetimlerden sorumlu hem de dirençli kentlerden sorumlu. Depreme, sele, afetlere dirençli kentlere ihtiyacımız var. Türkiye'nin artık doğal afetlerde başka ülkelerin vermediği kayıpları vermesini kabul etmiyoruz. Bizim vatandaşımızın canı kıymetli. Hepinizi seviyoruz. Tekrar geçmiş olsun."