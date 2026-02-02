CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz depremden siyaset çıkarmadık. Bütün belediyelerimizi teker teker illerimizle ilişkilendirdik." dedi.

Özel, partisinin Osmaniye İl Başkanlığını ziyaretinde İl Başkanı Mutlu Yavuzer'le görüştü.

Ziyaretin ardından il başkanlığı önünde toplanan partililere hitap eden Özel, 6 Şubat 2023 depremlerinde Türkiye tarihinin en acılı günlerinden birine uyandıklarını söyledi.

Resmi rakamlara göre 6 Şubat'ta 53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiğini, 107 binin üzerinde vatandaşın yaralandığını ifade eden Özel, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Özel, depremlerin 3. yılında ilk olarak Osmaniye'ye geldiğini belirterek, "Depremin 3. yıl dönümünde hem Osmaniye'nin hem tüm deprem bölgesinin sorunlarını bir kez daha yerinde görmek, söylemek, eksiklikleri dile getirmek, kendi yapacaklarımızı söylemek üzere buradayız." diye konuştu.

Depremde yaşanan acıların unutulamayacağını dile getiren Özel, depremi duyduğu andan itibaren 120 milletvekilini bir gün içerisinde eski Adana Havalimanı'na topladığını anlattı.

"Biz depremden siyaset çıkarmadık. Bütün belediyelerimizi teker teker illerimizle ilişkilendirdik." diyen Özel, CHP'li belediyelerin tüm imkanları seferber ederek deprem bölgesinde bulunduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremden sonra deprem illerine toplam 38 kez gittiğini belirten Özel, "Özgür Özel ise 26'sı o günkü görevi olan grup başkan vekili olarak, 23'ü de genel başkan olduktan sonra toplam 49 kez gitmiş. Bugün 50'ncidir." dedi.

Özel, görevinin, "millet adına denetlemek" olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Benim görevim millet adına söylemek, uyarmak, yapabildiğini yapmak, yaptırabildiğini yaptırmak. Senin görevin depreme hazırlamaktı, enkazı kaldırmaktı, orduyu harekete geçirmekti. Sen bu görevleri yapmadın. Dönmüş, şimdi yaptığı deprem konutlarıyla övünüyor. O deprem konutları yapılırken bir çakıl taşını ucundan tutan, alnının terini o harca katan, orada o deprem konutunun temelinden çatısına kadar bir damla teri nasip olmuş kim varsa Allah hepsinden razı olsun."

Deprem konutlarının zamanında bitirilmediğini savunan ve bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Özel, "Tayyip Bey, öyle sıcak salonları soğutup, soğuk salonları ısıtıp salon siyaseti yapmak bitti. İşte bugün şubat ayının 2'si, haftanın başı, Osmaniye burası ve Özgür Özel burada meydanda sıcak salon siyaseti yapmıyor senin gibi. O kolay siyaset bitti." ifadelerini kullandı.

"Deprem bölgesi tarihimizin en büyük göçünü verdi"

CHP Genel Başkanı Özel, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan göçe dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Deprem bölgesi tarihimizin en büyük göçünü verdi. Özellikle Hatay'dan çok önemli miktarda insan, Mersin, Adana ve civar illerde yaşamaya devam ediyor. Ankara, deprem bölgesinden gelmiş, kalmış ve oraya göç etmiş 450 bin insanı barındırıyor. Bunların hiçbirisini görmezden gelip teslim ettiği evlerle ki dron havalanıyor bakıyorsun evler tamam, dron inince bir bakıyorsun ön tarafını brandalamışlar. Öyle algı operasyonlarıyla, görüntülerle milleti kandırmayacaksın. Ayrıca depremzede ev sahibi değil kiracıysa onu unuttun, perişan ettin, bu gerçeği de milletten saklayamayacaksın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "TOKİ konutları, rezerv alanlara yapılan konutlar ve esnafın iş yerlerinden faiz, TÜFE alınmayacak, memur maaş artışı dahil hiçbir fiyat farkı alınmayacak, bunu söylersen bu hafta deprem bölgesine müjde olur." sözleriyle seslenen Özel, şunları kaydetti:

"Açık açık söylüyorum Osmaniye'den, bu hafta Meclis de açık; getirin kanunu açık açık yazalım, bu milletten faiz alınmasın, maliyet ne kadarsa o maliyet üzerinden hesap görülsün, millet rahat etsin."

CHP'li belediyelerin deprem bölgesine yardımları

Özel, CHP'li belediyelerce deprem bölgesinde yapılan çalışmaları ise şöyle sıraladı:

"Bize, 'Siz deprem bölgesine ne yaptınız, gelip fotoğraf çektirmek dışında ne yaptınız' dedi. Toplamda Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, inanmayan AFAD'a soracak, hepsi AFAD'da kayıtlı. 9 bin 638 araçla deprem bölgesine gelmişiz. 28 bin 521 personelle deprem bölgesinde çalışmışız. 7 bin 200 tır, 4 uçak, 6 gemiyle gıdadan sağlık malzemesine, çadırdan sobaya kadar her türlü yardımı ulaştırmışız. AFAD'ın kayıtlarına göre, CHP'li belediyeler 155 mobil mutfak, 163 ikram aracı, 18 mobil fırın kurmuş, 3 milyon battaniye, 266 bin ısıtıcı soba, 2 bin 220 jeneratör, 4 milyon 600 bin hijyen paketi dağıtmış, 50 bin çadır ve 1810 konteyner kurmuş."

Afetten etkilenen illere destek olan herkese teşekkür eden Özel, "Depreme gelen, koşan, hangi belediyeden olursa olsun AK Parti'li, MHP'li, DEM'li, tüm belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, hangi partiye mensup olursa olsun tüm siyasetçilere ve o belediyelerin tüm emekçilerine bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz. Bu işin siyaseti olmaz." diye konuştu.

Özel, Osmaniye'de başladığı deprem bölgesi ziyaretlerini Malatya'da sonlandıracağını söyledi.

Ziyaretlerinde sorunları dile getireceğini anlatan Özel, "Teslim edilse de tadilat isteyen, para olmadığı için geçilemeyen konut var. Teslim edilmiş konut ama gidip de oturmak için içine eşya almak lazım, bu paralar yok. O konuta geçersen aidat başlıyor ödeyecek imkan yok. O konuta taşınınca yeni masraflar var ama gelir yok. Nasıl ödenecek elektrik, doğal gaz? Bunun için bu konutların her birinde mutlaka ve mutlaka kişi sabit bir gelire taşınana kadar elektriğin, suyun, doğal gazın uzun süre desteklenmesi, parası olmayana ücretsiz verilmesi lazım." diye konuştu.

"Bu Osmaniye benim ikinci memleketim. Devlet Bey'in birinci memleketi, kendisine saygılar sunuyorum." diyen Özel, bir dahaki seçimde Osmaniye Belediyesini de alacaklarını söyledi.

Özgür Özel'den ziyaretler

Özel, daha sonra 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentte oluşturulan "deprem şehitliği"ni ziyaret etti.

Mezarlara karanfil bırakan Özel, afette oğlu, gelini ve torunlarını kaybeden Meral ve Ahmet Asker ile görüştü, aileye başsağlığı diledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Özel, mezarlıktaki şehitliği de ziyaret etti.

Özel, Karaçay Geçici Barınma Merkezi'ne de giderek burada kalan ailelerle bir araya geldi.