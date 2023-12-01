CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Önceki Dönem Milletvekilleriyle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki dönem milletvekilleri ile bir araya geldiği toplantıda, "Bizim üzerimizden ve partimizin üzerinden elinizi çekmeyiniz. Lütfen en samimi eleştirilerinizi, yönlendirmelerinizi bizden esirgemeyiniz" dedi.

Özel, CHP Genel Merkezi'nde partisinin önceki dönem milletvekilleri ile bir araya geldi. Özel, kendisi için çok heyecan verici bir toplantı olduğunu söyleyerek, "Bu salonda belki 20'nci heyeti ağırlıyoruz. Ama ilk kez bu kadar heyecanlandığım bir noktadayım. Cumhuriyet Halk Partili bir dedenin torunu ve bir babanın oğlu olarak çocukluğumdan beri pek çoğunu televizyonlarda imrenerek izlediğim, hitabetlerinden feyz aldığım, birikimlerine hayranlık duyduğum büyüklerimle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı sıfatıyla bir aradayım" dedi.

Özel, CHP'nin 14 ve 28 Mayıs'ta geçirdiği seçimlere en az kendileri kadar eski vekillerin de inandığını belirterek, "Gayret gösteren, maddi ve manevi destek olan, illerinde üzerine düşeni fazlasıyla yapan, 28 Mayıs akşamı o büyük üzüntüyü ve travmayı en çok yaşayanlarla birlikte olduğuma hiç şüphe yok. Bu salondakilerin en az üçte biri, yapmış olduğum çeşitli açıklamalarda beni yüreklendiren büyüklerimdir. 28 Mayıs'ta büyük bir duygusal kopuşun Türkiye'de yaşandığını sahada hep birlikte biliyoruz. Geçmiş dönemde vekaletini yürüttüğünüz kişilerin ne hissettiğini siz sahada gördünüz. Benim açımdan kolay değildi. 12 yıllık milletvekilliği, 8 yıllık grup başkanvekilliği deneyiminden, bu büyük üzüntüden sonra yeni bir şeyler söylemek ve bunun gerçekten yeni, etkili ve kuvvetli bir değişim olacağını ifade etmek" diye konuştu.

'VİZYONUMUZ ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ İKTİDAR YAPMAK'

CHP'nin bir daha seçim kaybetmemesi için elinden geleni yapacaklarını vurgulayan Özel, "Üzerimize fedakarlık düşerse fedakarlık, sorumluluk düşerse sorumluluğu yerine getireceğiz demiştik. Sorumluluk düştü. Sorumluluğu nasıl yerine getireceğimize ilişkin net bir tanımlama yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu haline getireceğiz. Ben geçmiş süreçlerdeki kendi yönetim deneyimlerinde bunu yapabileceğime inanıyordum. Esas ortaya koyduğumuz vizyon şu; Atatürk'ün partisine bir daha seçim kaybettirmemek, Atatürk'ün partisini iktidar yapmak. Bunu, yeni ve genç kadrolarla ve daha çok kadınla yapacağımızı söyledik. Bu gerçekten çok önemli. Biz verdiğimiz sözleri tutarak başladık. Yaş ortalaması 43 olan bir Parti Meclisi var. Yaş ortalaması 46 olan bir MYK var. Bizim listemize baktığımızda 3 şey görülecek demiştik. Kadınlar, gençler ve örgüt" dedi.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk kurultayının kendilerine talep ettiği görevi verdiğini söyleyen Özel, "Biz başarılı olmak zorundayız. Tecrübeyi reddederek ve deneyimi dışlayarak hiçbir örgüt başarılı olamaz. Toplumda bir yenileşme talebi olduğu ortada. Ancak bu kadar köklü bir kurumun, tecrübeyi ve tecrübenin zamanın imbiğinden süzerek zihninde biriktirdiklerini dile getirmesi ve bizim bundan istifade etmesi bir zaruret. Bunu yapmadığımız takdirde savrulmaya başlarız. Bizim üzerimizden ve partimizin üzerinden elinizi çekmeyiniz. Lütfen en samimi eleştirilerinizi, yönlendirmelerinizi bizden esirgemeyiniz." (DHA)