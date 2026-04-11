CHP Genel Başkanı Özel'den Nevşehir'de altyapı ve turizm vurgusu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'de partisince düzenlenen "Millet İdaresine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmada kentin ulaşım, turizm ve tarım başlıklarının yanı sıra ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nevşehir'in önemli bir turizm merkezi olduğuna dikkat çeken Özel, kente gelen turist sayısının yüksek olmasına rağmen konaklama süresinin kısa kaldığını belirterek, "Nevşehir'e yılda yaklaşık 4,5 milyon turist geliyor ancak ortalama kalış süresi iki gün civarında. Bu sürenin uzatılması ve turizmin şehir ekonomisine katkısının artırılması gerekiyor" dedi.

Kentteki ulaşım sorunlarına değinen Özel, şehir içinden geçen ağır tonajlı araçların trafik yoğunluğu ve çevre sorunlarına neden olduğunu ifade ederek çevre yolu ihtiyacına vurgu yaptı. Nevşehir'e uygun bir çevre yolunun kazandırılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Kapadokya bölgesinde turizm faaliyetlerinin yerel esnaf ve küçük işletmelere daha fazla katkı sağlayacak şekilde planlanması gerektiğini belirten Özel, bölge ekonomisinin dengeli gelişmesinin önemine işaret etti.

Tarım alanında da değerlendirmelerde bulunan Özel, Nevşehir'in üzüm, kabak çekirdeği ve patates üretimiyle öne çıktığını hatırlatarak üreticilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında ülke ekonomisine de değinen Özel, enflasyon ve hayat pahalılığına dikkat çekerek vatandaşların alım gücünün korunmasının önemine vurgu yaptı. Çalışanlar, emekliler ve çiftçilerin ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini ifade eden Özel, ekonomik dengelerin güçlendirilmesine yönelik adımların önemine değindi.

Özel ayrıca gençlerin istihdamı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik beklentilere dikkat çekerek, Nevşehir'in sahip olduğu potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı