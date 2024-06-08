CHP Genel Başkanı Özgür Özel, NATO Parlamenterler Asamblesi Başkan Yardımcılığına seçilen CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ı tebrik etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın NATO Parlamenterler Asamblesi Başkan Yardımcılığına seçilmesi dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, NATO Parlamenterler Asamblesi Başkan Yardımcılığına seçilen CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ı tebrik etti.
Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "NATO Parlamenterler Asamblesi Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Tekirdağ Milletvekilimiz Faik Öztrak'ı tebrik ediyorum.??????? Öztrak'ın NATO Parlamenterler Asamblesi'nde bugüne kadar başarıyla yürüttüğü çalışmalarını yeni görevinde de sürdüreceğine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.