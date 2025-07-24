CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı ile Görüştü
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile yaklaşık 1 saat 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.

Özel'in Meclis'teki makamında, bir bölümü baş başa gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Namık Tan ve Murat Bakan ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin de yer aldığı görüşmede, MİT Başkanı Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

Özel, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesini hatırlatarak, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyona parti olarak üye verip vermeyeceklerine ilişkin sorusu üzerine Özel, "Süreç devam ediyor, biz CHP olarak pozisyonumuzu tarif etmiştik, onu detaylı olarak Sayın Meclis Başkanı ile de paylaştık." yanıtını verdi.

Adımları önümüzdeki günlerde göreceklerini belirten Özel, "Kendi pozisyonumuzu tarif ettik, Sayın Başkan'ın çalışmaları sonucunda bu çalışmanın nereye ereceğini hep birlikte duyacağız, duyduktan sonra kendi kararımızı vereceğiz" diye konuştu.

Özel, bir başka gazetecinin, komisyonun ne zaman kurulacağına ilişkin sorusuna da "Şimdilik bildiğim bir tarih yok" karşılığını verdi.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
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