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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleriyle toplantı yaptı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Kapalı Grup toplantısında milletvekilleriyle bir araya geldi. Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıya CHP milletvekilleri katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından bir açıklama yapılmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Kapalı Grup toplantısında milletvekilleri ile bir araya geldi.

Parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya CHP milletvekilleri katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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