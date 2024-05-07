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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de bir araya geldi. Görüşme 45 dakika sürdü ve genel başkanlar açıklama yapmadı. Görüşmeye CHP ve MHP yöneticileri de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşen baş başa görüşme 45 dakika sürdü.

Genel başkanlar görüşmenin ardından açıklama yapmadı.

Özel'e ziyarete gelişinde, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan eşlik etti. Özel'i makam odası önünde karşılayan Bahçeli'ye ise TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

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