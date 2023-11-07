CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meral Akşener'e teşekkür etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan seçilmesi sonrasında kendisini tebrik eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sayın Meral Akşener, nazik tebrik mesajınız için teşekkür ediyorum. Demokrasimizin büyük yara aldığı, adaletin çürümeye yüz tuttuğu böylesi bir dönemde aldığım sorumluluğun bilinciyle toplumsal muhalefeti hep birlikte büyütmek için var gücümle mücadele edeceğim" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan seçilmesi sonrasında kendisini tebrik eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti. Özel, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Sayın Meral Akşener, nazik tebrik mesajınız için teşekkür ediyorum. Demokrasimizin büyük yara aldığı, adaletin çürümeye yüz tuttuğu böylesi bir dönemde aldığım sorumluluğun bilinciyle toplumsal muhalefeti hep birlikte büyütmek için var gücümle mücadele edeceğim."