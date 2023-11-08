CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mazbatasını aldı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 38. Olağan Kurultayda Genel Başkan seçilmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında mazbatasını aldığını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "38. Olağan Kurultayda Genel Başkan seçilmem nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odamda mazbatamı aldım" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam X (Twitter) hesabından TBMM'deki odasında mazbatasını aldığı görüntüleri, "38. Olağan Kurultayda Genel Başkan seçilmem nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisindeki odamda mazbatamı aldım" notuyla paylaştı.
Kaynak: ANKA / Politika