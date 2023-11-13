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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ı Kabul Etti

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Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Özel, bugün gerçekleşecek olan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesi Yavaş'ı kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı parti genel merkezindeki makamında kabul etti.

Kaynak: AA / Politika

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