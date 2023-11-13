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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ı Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Özel, bugün gerçekleşecek olan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesi Yavaş'ı kabul etti.