CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan seçildikten sonra ilk ziyaretini memleketi Manisa'ya yaparak İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel, partililere ve vatandaşlara seslendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kurultayımızdan sonra ilk olarak memleketim Manisa'da hepimizin baba evi olan İl Başkanlığımızı ziyaret ettim. Tüm sürece katkı koyan İl Başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, örgütümüze bu coşkulu karşılama için teşekkür ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan seçildikten sonra ilk ziyaretini memleketi Manisa'ya yaptı. CHP Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Özel, İl Başkanlığı önünde partililere ve vatandaşlara seslendi. Özel, ziyaretine ilişkin fotoğrafları X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamayla birlikte paylaştı. Özel'in X (Twitter) hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:

"Kurultayımızdan sonra ilk olarak memleketim Manisa'da hepimizin baba evi olan İl Başkanlığımızı ziyaret ettim. Tüm sürece katkı koyan İl Başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, örgütümüze bu coşkulu karşılama için teşekkür ediyorum."