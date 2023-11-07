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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Eczacı Odası Başkanı Devrim Balı'yı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Balı'yı ziyaret etti ve bu ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı.