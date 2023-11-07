CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Eczacı Odası Başkanı Devrim Balı'yı ziyaret etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Balı'yı ziyaret etti ve bu ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir dönem başkanlık görevini üstlendiğim Manisa Eczacı Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Balı'yı Manisa Eczacı Odası'nda ziyaret ettik" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Balı'yı ziyaret etti. Özel, bu akşam gerçekleşen ziyareti sosyal medya hesabından şu mesajla paylaştı:
"Bir dönem başkanlık görevini üstlendiğim Manisa Eczacı Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Balı'yı Manisa Eczacı Odasında ziyaret ettik."
Kaynak: ANKA / Politika